Belgisch leger wil vier vliegtuigen naar Afghanistan sturen voor evacuaties

Net als vele westerse landen houdt België zich klaar om actie te ondernemen en mensen te evacueren uit Afghanistan. De situatie in Afghanistan is op 24 uur tijd helemaal veranderd, zegt Buitenlandse Zaken.

De administratie heeft de afgelopen uren 47 vragen gekregen van Belgen ter plaatse en een twintigtal familieleden. Hoeveel Belgen er nog precies in Afghanistan zijn, is niet duidelijk. Vaak gaat het om mensen met de dubbele nationaliteit en hun familie.

"We bekijken de situatie geval per geval. De situatie ter plaatse is zeer chaotisch, duizenden mensen zitten vast op de luchthaven van Kaboel", luidt het bij Buitenlandse Zaken. "We proberen zo pragmatisch mogelijk na te denken, met alle middelen die er zijn en in samenwerking met onze internationale partners."