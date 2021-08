Al 72 doden na overstromingen in Turkije, nog tientallen vermist

Vorige week werd het noorden van Turkije, aan de kust van de Zwarte Zee, getroffen door zware overstromingen. Daarbij werden tot nu toe al 72 dodelijke slachtoffers geteld. Tientallen mensen zijn nog steeds vermist. Vooral de provincie Kastamonu is zwaar getroffen. Daar vielen 60 doden en zijn nog zeker 47 mensen vermist. In de provincie Sinop vielen elf doden en in Bartın één.

Reddingswerkers rusten uit op een berg puin in de stad Bozkurt in de zwaarst getroffen provincie Kastamonu Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved