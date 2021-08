Amerikaanse president Biden verdedigt beslissing om troepen terug te trekken uit Afghanistan

"Onze missie in Afghanistan ging nooit over het opbouwen van een natie, het creëren van een gecentraliseerd democratisch systeem. Onze enig vitaal nationaal belang in Afghanistan is vandaag nog steeds wat het altijd al is geweest: het voorkomen van een terreuraanslagen op het Amerikaanse grondgebied", zei Biden.



Hij noemde de taferelen die zich vandaag in Afghanistan afspelen "hartverscheurend". "Ze zijn zeer pijnlijk voor iedereen die er ter plaatse gewerkt heeft, zoals het leger en de diplomaten."