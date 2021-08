Amerikaanse zanger en Nobelprijswinnaar Bob Dylan aangeklaagd wegens seksueel misbruik

De vrouw die Bob Dylan voor de rechter sleept beweert dat de zanger haar meerdere keren misbruikt heeft gedurende zes weken in april en mei 1965, onder meer in het beroemde Chelsea Hotel in New York.

In de aanklacht stelt de vrouw, die ondertussen 68 jaar oud is, dat Dylan eerst een vriendschappelijke en emotionele band met haar opbouwde om haar dan seksueel te misbruiken. Dat ging gepaard met drugs, alcohol en dreiging met fysiek geweld. Ze zegt dat ze tot op vandaag emotioneel en psychisch beschadigd is. De vrouw eist een schadevergoeding.