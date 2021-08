Basisschool De Brug in Sint-Job zamelt schoolspullen in om de kinderen die getroffen zijn door de watersnood te helpen

Het is voor de kinderen in de getroffen gebieden in Wallonië niet evident om over twee weken opnieuw naar school te gaan. "De meeste kinderen zijn aan de vakantie begonnen met een leuk gevoel maar voor deze kinderen is het een vreselijke vakantie geweest", vertelt juf Stefanie Lindner. "Er is natuurlijk nood aan grote ondersteuning maar wij trekken ons het lot van de kinderen aan. Zij gaan op 1 september ook graag met een volle boekentas en een leuke brooddoos naar school. We verzamelen daarom vandaag boekentassen, drinkbussen, schrijfgerief, papier, kaften, brooddozen, noem maar op. De aandacht bij de ouders ligt vooral bij grotere materiële zaken en daarom doen wij deze inzamelactie. Het is niet de bedoeling om rommel bijeen te krijgen, maar om spullen te verzamelen die nog mooi genoeg zijn. Er is zelfs een grootvader van een collega met 50 euro materiaal gaan kopen." Een medewerker van Het Vlaamse Kruis die in contact staat met scholen in Trooz brengt het materiaal deze week vrijwillig naar ginder.