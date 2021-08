Brandweerwagen op weg naar interventie slipt in Deurne

Het ongeval gebeurde toen de brandweerwagen over de trambedding reed. De tramsporen waren nat en glad. Daardoor slipte de wagen en botste hij tegen een paal. De brandweerman die rechts vooraan in het voertuig zat, moest door zijn collega's worden bevrijd. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De ernst van zijn verwondingen is niet bekend. Het tramverkeer lag een tijdje stil. Er was ook hinder voor het autoverkeer.