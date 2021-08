Burgemeester De Panne eist ontslag schepen na "machtsgeil verraad"

Degrieck heeft samen met het schepencollege beslist om de bevoegdheden van Verbrugge af te nemen. "Zij kan niet meer functioneren in dit college", vindt Degrieck. “Dat is bijzonder jammer. Ik had het veel liever van persoon tot persoon uitgepraat. Vroeger kwam onze samenwerking nooit in gevaar. Van de oppositie snap ik zo’n manoeuvre. Dat is de taak van de oppositie. Maar van Cindy? Neen. Ik werkte close samen met haar en toonde altijd veel begrip. Dat maakt alles des te bitter."

Degrieck spreekt op zijn Facebookpagina over "machtsgeil verraad" en eist het ontslag van Verbrugge. Zij bevestigt dat er gesprekken lopen met de oppositie, maar wil er voorlopig niets meer over kwijt.

Het volledige persbericht kan je hieronder lezen op de Facebookpagina van Bram Degrieck: