Supermarktketens Colruyt en OKay bannen "plofkippen" tegen 2026

Colruyt en OKay willen binnen enkele jaren overschakelen naar vleeskippen die wél voldoen aan de hogere dierenwelzijnscriteria, gebaseerd het Better Chicken Commitment (BCC). Dat initiatief werd in 2017 gelanceerd door NGO's die zich inzetten voor dierenwelzijn in Europa. Het doel van die criteria is om het dierenwelzijn in de kippenkwekerijen te verhogen. Alle standaardkippen die verkocht worden in de beenhouwerij of diepvriesafdeling van de supermarkten en goed zijn voor driekwart van het totale kipvolume, zullen tegen 2026 aan het BCC-label voldoen, aldus Colruyt.