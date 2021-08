Nieuw gemeentedecreet leidt meteen tot machtswissels aan de kust: waarom? En wat staat erin?

De grootste partij op lokaal niveau speelt een belangrijke rol. "Men had voor ogen dat de persoon met de meeste voorkeurstemmen automatisch ook burgemeester wordt. En je ziet dat ook in Blankenberge en De Panne. Open VLD was de grootste partij in Blankenberge, komt nu in de meerheid en automatisch wordt stemmenkanon Björn Prasse burgemeester. Als het zich in De Panne ook zou voordoen, geldt hetzelfde. De Lijst burgemeester had 10 zetels van de 21. Dus dan wordt Ann Vanheste opnieuw burgemeester", zegt Reynaert.