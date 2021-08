Waals minister Tellier: "Eén jaar om afval van de overstromingen in Wallonië te behandelen"

Het zal een jaar duren om de 155.000 ton afval van de overstromingen in Wallonië op te ruimen. Dat heeft de Waalse minister van Milieu Céline Tellier (Ecolo) vanmorgen op Bel RTL gezegd. Het afval wordt tijdelijk opgeslagen op twee sites. "Het terrein in Wandre hopen we binnen twee maanden te ontruimen. Voor de A601 zal het veel langer duren", zei de minister.