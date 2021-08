Eerste kamp voor kinderen van ouders met jongdementie in Houthulst: "Goed om te beseffen dat je niet alleen bent"

In de voormiddag zijn er praatsessies, in de namiddag ligt de focus op ontspannen. "Tijdens de praatsessies leren we hen onder meer wat dementie is en hoe je het best kan reageren op bepaald gedrag. In de namiddag gaan we knutselen, sporten of doen we spelletjes. Vandaag konden ze bijvoorbeeld paardrijden." "Het leukste aan dit kamp is het besef dat je niet alleen bent", vertelt Eva. Haar papa is 55 en heeft jongdementie. "Ondanks de hulp van vrienden en familie heb je toch soms het gevoel dat je de enige bent en dat je er alleen voor staat. Hier wordt duidelijk dat dat niet zo is. In het begin was het wel een beetje vreemd. Ik had de andere deelnemers nog nooit gezien en vond het raar om meteen te beginnen praten. Het was wat wennen, maar de sfeer is al snel veel losser geworden."