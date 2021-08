Eerste stap in renovatie kasteel Heers: “Eindelijk, het werd hoog tijd”

Aan de binnenzijde van het kasteel wordt pas duidelijk wat een jarenlange verloedering kan doen met een gebouw. Paul Lambrechts wijst naar de uitwerpselen van vogels die verspreid liggen over de vloer. “Duiven vliegen tegen de ruiten en de rest raakt hier via de kapotte vensters naar binnen.” Wat verderop in de balzaal wordt het gevaarlijker. “Let op waar je loopt,” waarschuwt hij, “want de vloer is hier in de balzaal deels ingestort.”