Paralympiër Jonas Van de Steene uit Lochristi fietst op armkracht voor medaille: "Het gevoel zit heel goed!" 

Van de Steene verblijft in de winter naar Spanje om nog beter te kunnen trainen. In Tokio gaat hij voor een medaille. “Het is spannend want door de coronacrisis is het moeilijk om de concurrentie in te schatten, er zijn amper wedstrijden gereden. Als ik naar mezelf kijk zie ik dat het gevoel en de wattages die ik haal erg goed zijn. Ik zal mijn vel duur verkopen." Ook het weer kan een rol spelen. "Het zal sowieso zwaar worden met hoge temperaturen en veel hoogtemeters.” Van de Steene reist op 21 augustus af naar Japan en komt er op 26 augustus, 1 en 2 september in actie.