Film Fest Gent opent met Belgische film "La civil": "Aangrijpend verhaal gebaseerd op waargebeurde feiten"

De film "La civil" vertelt het aangrijpende verhaal van een Mexicaanse moeder van wie de dochter ontvoerd wordt door een drugskartel. Ze gaat zelf achter de ontvoerders aan omdat ze geen hulp krijgt van de politie.

De film is gebaseerd op waargebeurde feiten, vertelt regisseur Mihai: "Ze zei "als ik 's ochtends wakker word, wil doden of sterven". Dat is iets wat je niet vaak hoort en zeker niet van een dame met dit profiel: een huisvrouw en mama."

In de film evolueert het hoofdpersonage van een zwakke vrouw naar een militante die op zoek gaat naar de waarheid en haar dochter.