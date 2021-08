Afghaanse Belgen in Kaboel zijn doodsbang: "Als taliban te weten komen dat je uit Europa komt, vermoorden ze je"

De situatie voor Lema en haar familie is erg beangstigend. Ze willen zo snel mogelijk naar België terugkeren, maar het is nog niet duidelijk hoe en wanneer ze naar huis zullen kunnen komen. Ze hebben al contact opgenomen met de Belgische ambassade in Islamabad (Pakistan). "We hebben een paar keer gebeld, maar de wifi werkt hier niet zo goed en de elektriciteit ook niet, de taliban maken alles kapot, zeker kabels enzovoort. Ik denk niet dat het gelukt is, we hebben ook al gemaild, maar we hebben nog geen antwoord van de ambassade."