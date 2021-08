IKEA Wilrijk legt gratis pendelbus in, van en naar het centrum van Antwerpen

Het gaat om een rechtstreekse verbinding, zonder tussenstops, tot aan de Frankrijklei in Antwerpen. Het traject gaat over de busstrook en zou maar een kwartier duren. "Het wordt er niet makkelijker op om vanuit Antwerpen onze winkel te bereiken. De verbinding met het openbaar vervoer is niet optimaal. Steeds minder mensen die in het centrum van Antwerpen wonen, hebben nog een auto", vertelt Robbe Geeraerts van IKEA Wilrijk. "Kleine spullen kan je mee op de bus nemen. Als je grotere stukken koopt, kan je die laten leveren." Het is de eerste IKEA-winkel in ons land die start met een gratis pendeldienst. In het buitenland bestaat het al.