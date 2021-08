Kampeervlotten in Dilsen-Stokkem kunnen weer gebruikt worden na overstroming van vorige maand: geen gevaar meer

"Maar er was nog een tweede probleem", gaat Koen Sleypen verder. "Er wordt door bevers veel geknaagd aan de bomen die in of naast het water staan. Maar door de hogere waterstand en de kracht van het water, dreigden heel wat van die bomen om te vallen. We hebben ze dan verder afgezaagd en weggehaald maar ook dat heeft even geduurd.

"Het goede nieuws is dat er vanaf woensdag weer gereserveerd kan worden voor kampeervlotten of fluisterboten. Vissen aan de grindplassen Negenoord-Oost en -West mag ook weer. En honden die vanuit de hondenlosloopzone een duik in het water willen nemen, ook dat kan vanaf nu weer, zonder gevaar", besluit Sleypen.