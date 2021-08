Kulak start fysieke inschrijvingen in Kortrijk

Online-inschrijvingen aan de Kulak zijn al mogelijk sinds 1 juli, maar vandaag startten ook de fysieke inschrijvingen. Leonie Simoens was de eerste studente die kwam opdagen. Ze volgde Latijn-Grieks in Tielt en start meteen als kotstudente in de Groeningestad. “De kleinschaligheid van deze instellingen spreekt mij aan en mijn leerkrachten en ouders spraken zeer lovend over hun periode aan deze onderwijsinstelling. Redenen genoeg om me hier dus in te schrijven.”