Kunstgras op het kerkhof van Boom: "Onderhoudsvriendelijker en minder kans op beschadiging van grafzerken"

Heel wat mensen zetten bloempotjes aan de urnen, ook al mag het eigenlijk niet. De groendienst moet die potjes altijd verplaatsen bij het onderhoud van het gras. "Bij het terugplaatsen, komen die bloemstukjes wel eens op de verkeerde plaats terecht, met klachten als gevolg. Tijdens het onderhoud worden de marmeren stenen ook wel eens stukgereden met de grasmachine. De gemeente moet dat telkens vervangen en betalen", zegt schepen van openbare werken Francis Sanchez (N-VA). "We hebben eerst aan de familie gevraagd of we met kunstgras mochten werken en de reacties waren positief. We doen nu ongeveer een derde van het columbarium als test. Als het meevalt, zullen we ook op andere plaatsen van het urnenveld kunstgras leggen."