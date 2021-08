IQ kan met 7 procent zakken na ernstige infectie met COVID-19, blijkt uit grootschalig Brits onderzoek

Vooral bij mensen die een ernstige besmetting gehad hebben met COVID-19 was er een impact op het IQ. Wie opgenomen werd in het ziekenhuis en aan de beademing gelegen had, vertoonde een achteruitgang in IQ van 7 punten. Dat is te vergelijken met de gemiddelde achteruitgang van een persoon na tien jaar veroudering.

"Het gemiddelde IQ van de bevolking is 100, dus een achteruitgang van 7 procent is toch wel substantieel", zegt professor neurologie Paul Boon in "De wereld vandaag".