Coronaproof festival Leuven Air was een succes: "Het publiek ging uit zijn dak"

Volgend weekend, op 20 en 21 augustus, zijn nog twee extra concerten gepland op het terrein van Leuven Air. Doordat Pukkelpop is weggevallen komen Balthazar en dEUS naar Leuven. "Dat is voor het eerst ook zonder coronamaatregelen op het terrein", zegt Naert. Je hebt wel een Covid Safe Ticket nodig." Er is plaats voor 5.000 bezoekers.

De bezoekers waren enthousiast over de setting van het festival. Toch blijft het historisch centrum belangrijk voor Naert. "Ik denk dat het goed is dat we volgende zomer teruggaan naar het centrum van Leuven met het Groot Verlof." Al sluit hij evenementen volgend jaar op het terrein van Leuven Air niet uit. "Ik wil nog geen definitieve uitspraken doen, maar het terrein biedt mogelijkheden. Een evenement op dit terrein kan complementair zijn. We zien wel."