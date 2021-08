Staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V): "Duidelijk dat je nu niemand kan en mag terugsturen naar Afghanistan"

“Bij de individuele beoordeling bij ieder dossier blijkt vandaag de dag wel dat de situatie in Afghanistan verschrikkelijk is en dat je niemand op een degelijke manier kunt terugsturen omdat niemand daar in een regio kan terechtkomen waar hij of zij zich veilig zou kunnen voelen.”

“Dat is een verschil met landen als Nederland bijvoorbeeld”, verduidelijkt de staatssecretaris. “Daar is dat nodig om de wettelijke beslissingstermijnen voor asiel te kunnen verlengen naar 21 maanden. In België is dat niet nodig. Je zit met andere systemen, maar de facto is onze kijk op de zaak net dezelfde: vandaag de dag stuur je niemand terug naar een regio waar oorlog is of de taliban het gebied volledig bezet heeft.”