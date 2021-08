Kinderrechtenactiviste Malala Yousafzai roept landen op om hun grenzen te openen voor Afghaanse vluchtelingen

Malala Yousafzai vindt dat elk land op dit moment een verantwoordelijkheid heeft. "Landen moeten hun grenzen openen voor Afghaanse vluchtelingen", zegt ze.



"We leven in een wereld waar we praten over vooruitgang, over gelijkheid over gendergelijkheid. We kunnen niet toelaten dat een land tientallen jaren en eeuwen teruggaat in de tijd."