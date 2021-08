Maryam vluchtte 24 jaar geleden uit Afghanistan naar België: "Pijnlijk om te weten dat mijn familie in die gruwel zit"

De taliban hebben gisteren in hoofdstad Kaboel het presidentiële paleis ingenomen, een laatste pion die valt bij de verovering van het land. Hoewel het in de hoofdstad voordien nog wel veilig was, ziet ook daar de toekomst er nu somber uit. “Mijn familie zat in Kaboel op de veiligste plaats", vertelt Maryam Jamshid, "maar sinds een aantal dagen voelen ze zich er niet meer thuis. Het was er nooit 100% veilig, maar voordien konden ze hun leven tenminste min of meer normaal leiden.”

Luister hier naar het gesprek met Maryam Jamshid bij Start Je Dag. Het artikel gaat daaronder verder.