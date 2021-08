Minder snelheidsovertredingen dan gemiddeld tijdens rallyweekend in Ieper

De rally van Ieper werd wat ontsierd door een paar crashes en de afgelasting van de KP in Zonnebeke, omdat het publiek de afstandsregels niet respecteerde. Maar los daarvan zijn het stadsbestuur, de horeca en de politie van Ieper best tevreden over het evenement. Opvallend: tijdens de dagen dat de wedstrijd liep, zijn er veel minder autobestuurders betrapt op snelrijden.