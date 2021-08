Mysteries ontrafeld: van wie was de oude schrijfmachine van Marie (11) uit Gent?

Het eerste spoor leidt naar de rommelmarkt waar de machine verkocht is voor ze aan Marie werd weggeschonken. Als de verkoper kan opgespoord worden, komt misschien ook naar boven wie de vorige eigenaar was. Radio 2 contacteert Christ Gillis uit de wijk Prinsenhof in Gent. Daar is elk jaar in september de grootste rommelmarkt van de stad. Er staan zo'n 400 kraampjes. Aan één van die kraampjes kocht de reporter de schrijfmachine tussen 2010 en 2013. Het is zoeken naar een speld in een hooiberg.