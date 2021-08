Ook De Panne krijgt nieuwe coalitie met andere burgemeester

Huidig burgemeester Bram Degrieck (Het Plan B) is het absoluut niet eens met Verbrugge: "Ik denk dat ik een bijzonder bereikbaar iemand ben, maar communicatie komt van twee kanten." Hij houdt ook nog altijd een slag om de arm: "Voorlopig vormen wij nog altijd het bestuur. Ik ken dat nieuwe decreet, ik ben er ook voorstander van, maar dat decreet houdt ook duidelijk beperkingen in. Er staat in dat een aantal dingen niet kunnen. We wachten nu eerst nog de nodige documenten af van N-VA en Lijst Burgemeester, we zullen die bekijken en gaan daar dan op reageren. Ik panikeer niet snel." Degrieck lijkt dus eerder koel te reageren op de zet van zijn schepen, al sprak hij zich gisteren nog fors uit op sociale media. Hij had het onder meer over "machtsgeil verraad".