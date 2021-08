Sint-Martens-Latem eert schilder Roger Raveel met tentoonstelling: "Er is werk te zien van Raveel en van z'n ontdekker Hubert Malfait"

Hubert Malfait ontdekte het talent van Roger Raveel toen hij een tijdje les gaf aan hem in Deinze. Raveel was toen nog erg jong. Malfait stapte toen ermee naar de ouders van Raveel om ervoor te zorgen dat zijn talent niet verloren zou gaan. Freya Declercq van museum Gevaert-Minne en schoondochter van Hubert Malfait: "Malfait ontdekte z'n talent toen hij in 1941 eventjes les gaf aan Raveel aan de kunstacademie van Deinze."

"De ouders van Raveel waren niet artistiek aangelegd", vertelt Declerq, "en daarom heeft hij hen ingelicht en aangeraden om hem naar de academie in Gent te sturen. Ze hebben dat gedaan en daar is Malfait nog eens 2 jaar leraar geweest van Raveel."