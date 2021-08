Dit najaar op Eén & Canvas: Planckaerts, BV's die tijdrijden, nieuwe reeksen "De Columbus", "Het huis" & "Reizen Waes"

Wat met VRT NU? Het digitale kijkplatform van de VRT was in de eerste helft van 2021 goed voor 91 miljoen videostarts, 36% meer dan in recordjaar 2020. VRT NU wordt steeds belangrijker. 35% van de kijkers is jonger dan 35 jaar. Er worden nog steeds integrale fictiereeksen op aangeboden, vanaf de eerste dag dat ze starten op antenne. "Voor Vlaamse fictiereeksen bekijken we dat geval per geval", klinkt het.

Maar er komt ook meer audio op VRT NU, in de vorm van podcastreeksen die nu al door de verschillende VRT-netten worden gemaakt. Nieuw zijn enkele "webonly" reeksen, specifiek voor VRT NU gemaakt op maat van jongeren, zoals de reeks van Iluna en Seksuolotte of de comedyreeks "Match", waarin videomaker Average Rob zijn acteerdebuut maakt.

"Vanaf september zullen gebruikers van Android-TV ook een zogenoemde "First Screen App" kunnen gebruiken. Zoals je rechtstreeks naar Netflix kan doorklikken, zal je dat ook naar VRT NU kunnen doen. Die applicatie wordt later uitgerold over de andere systemen, om het gebruiksgemak bij kijkers te vergroten", aldus netmanager Lotte Vermeir.