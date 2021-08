Niet meer studenten met tweede zit dan voor corona, zeggen ze bij UHasselt en hogescholen UCLL en PXL  

"We moeten vaststellen dat de eerste zittijd goed verlopen is in dit vreemde coronajaar", zegt Heidi Croes van de PXL. "Er zijn zelfs meer studenten geslaagd in de eerste zit en dus hebben er minder studenten herexamens. Er was natuurlijk niet veel te doen. En mogelijk hebben studenten de vrije tijd die ze hadden, ook gebruikt om te studeren. Want veel andere activiteiten waren er natuurlijk niet", besluit Croes.