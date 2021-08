Nieuw wijkpark in Sint-Michiels Brugge moet meteen ook wateroverlast voorkomen

Het park, dat langs de beek komt, zal Ten Boomgaard heten. Het gaat om een stuk grond dat even groot is als 3 ruime voetbalvelden, tussen Boudewijn Seapark en de Dorpstraat in Sint-Michiels. Naast een nieuw speelplein zal er ook een amfitheater worden gebouwd en een fietsstraat worden aangelegd. Het gaat om een investering van 3 miljoen euro, die deels betaald door de stad, maar waar ook Europa een groot stuk aan bijdraagt. De werken zullen ongeveer in de loop van de herfst starten en klaar zijn tegen oktober volgend jaar.