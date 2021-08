Vanaf september opleiding tot fitnessbegeleider in Mariagaard in Wetteren: "Te veel mensen krijgen blessures door foute bewegingen"

Vanaf september kunnen jongeren in de middelbare school Mariagaard in Wetteren een opleiding volgen om fitnessbegeleider te worden. Het gaat om een zevende jaar, en volgens de school is zij voorlopig de enige in Vlaanderen die zo'n opleiding aanbiedt. De opleiding speelt in op de vraag van fitnesscentra naar personeel met de juiste kennis. "Want bezoekers lopen te vaak blessures op door foute bewegingen," zegt directeur Thomas De Clercq van Mariagaard.