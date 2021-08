Pelt kiest voor een autoluw en groen Marktplein

Het huidige Marktplein van Neerpelt dateert van een halve eeuw geleden. "Uit een tijd dat de auto nog koning was", zegt burgemeester Frank Smeets (CD&V), " en nu willen we een plein met meer groen, dat meer water kan opvangen en hitteluw is - de gewijzigde klimaatomstandigheden vragen dat ook - en tegelijk willen we dat er meer beleving mogelijk is met terrassen." Dat betekent onder meer dat het aantal parkeergelegenheden nog zal verminderen in vergelijking met het eerste plan. De plannen voor een parkeerkelder worden dan ook geschrapt.