Politiezone AMOW is op zoek naar vijftien nieuwe inspecteurs

In het nieuwe commissariaat in Asse komen ze wat handen te kort. "Het is altijd wat moeilijk om collega's die met pensioen gaan te vervangen", legt woordvoerder Fred Scrayen uit. "Daarom willen we mensen nu warm maken om zich in te schrijven voor onze opleiding in december. De volgende is pas weer in de zomer van 2022." Volgens Scrayen kan iedereen zich inschrijven. "We zijn niet op zoek naar een specifiek profiel. Elke persoon, hoog- of laaggeschoold, kan zich inschrijven."