Bestuurder onder invloed en met 2 ontbrekende autobanden gevat tijdens politiecontrole in Mechelen

De agenten troffen ook een bestuurder aan met een auto waar twee rechterbanden ontbraken. De man had zich vastgereden op de nieuw aangelegde brug over de R6 in Mechelen. De 51-jarige chauffeur was stomdronken en kon amper op zijn benen staan. Hij bleek 2 gram pro mille alcohol in zijn bloed te hebben. De man mocht zijn roes uitslapen in een politiecel. Zijn auto werd weggetakeld.

De verkeerscontroles van de lokale politie Mechelen-Willebroek maken deel uit van de BOB-zomercampagne. Er komen nog meer gelijkaardige acties.