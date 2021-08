Scheidsrechter uit Linden mag fluiten op de Paralympische Spelen

Samen met een team van acht internationale scheidsrechters vertrekt Tom De Bruyne naar Tokio om het blindenvoetbal in goede banen te leiden. Daar vervoegen ze vier Japanse scheidsrechters. "Hoeveel wedstrijden ik exact zal fluiten weet ik nog niet. Dat deelt de organisatie de dag op voorhand mee", zegt Tom. "Afhankelijk van hoe goed ik presteer, kan het zijn dat ik de halve finale of zelfs de finale fluit."

Tom is al jaren scheidsrechter in het amateurvoetbal. Drie jaar geleden maakte hij de stap naar blindenvoetbal. "In 2016 stond een andere Belgische scheidsrechter op de Paralympische Spelen in Rio. Ik had hem gevraagd voor een lezing en hij nodigde me toen uit voor een wedstrijd. Een blindenvoetbalwedstrijd fluit je namelijk met twee", zegt hij. "Zo ben ik er wat ingerold."