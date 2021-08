Sint-Lievens-Houtem plaatst houthakseldammen tegen modderstromen bij wateroverlast

Eerder al stelde de gemeente Sint-Lievens-Houtem een groot plan op om wateroverlast in te dijken en de problemen die erdoor ontstaan te voorkomen. Nu zijn de eerste maatregelen uit dit plan verwezenlijkt. Over een afstand van 50 meter zijn houthakseldammen aangelegd, op een plaats waar vaak problemen zijn met modderstromen. "Dat is een constructie gevuld met gehakseld hout om modder tegen te houden. Water kan door, maar modder niet," legt schepen Tim De Groote (NH) uit.