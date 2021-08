Skydiveteam HayaBusa uit Schaffen vierde keer op rij wereldkampioen

Excalibur, het zwaard dat de wereldkampioen Formatiespringen mee mag nemen naar huis, blijft nog even in Schaffen. Daar is het ondertussen al sinds 2014. Sinds die editie won HayaBusa het tweejaarlijkse WK formatiespringen elke keer. Ook deze editie, weliswaar een jaar later door de coronacrisis, kan op het palmares. "Door het slechte weer waren er dit jaar maar zes sprongen in plaats van tien", zegt cameraman David Grauwels uit Diest. "Maar eind goed al goed, we kunnen de wereldtitel weer naar België brengen."