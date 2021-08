Speciale vaccinatiemomenten voor jongerenfestivals in Antwerpen

Begin september vinden er twee muziekfestivals plaats op het terrein Middenvijver op de Antwerpse Linkeroever. Het gaat “Fire is Gold” op zaterdag 4 september en “Ampere Open Air” op zondag 5 september. “We merken dat veel Antwerpse jongeren begin september nog niet in orde zullen zijn met hun vaccinatie en dus ook hun CovidSafe app op hun smartphone. Toch is dat niet alleen cruciaal voor de veiligheid, het is ook een noodzakelijke voorwaarde om binnen te mogen op het festivalterrein”, zegt schepen voor gezondheidszorg Els Van Doesburg (N-VA).



“De jongeren hebben een grote nood aan deze vrije festivalbeleving, zonder mondmaskers of afstand. Groen licht op de CovidSafe-app is dus een must om binnen te kunnen”, zegt Wim Van der Borght, mede-organisator van "Fire is Gold". Ook Joachim Marynen van "Ampere Open Air" is enthousiast : “De Stad Antwerpen neemt hier een erg positief initiatief, want door deze aanpak halen ze de laatste twijfelaars over de streep. En we willen een veilig en leuk festival kunnen organiseren.”



Er wordt extra gevaccineerd op donderdag 19 augustus tussen 18u30 en 21u30 en op vrijdag 20 augustus tussen 9u en 15u in het vaccinatiecentrum Spoor-Oost. Je moet wel eerst een tijdslot reserveren via QVax. Tijdens de wachttijd na het vaccin zullen stewards de jongeren ook helpen met het installeren van de CovidSafe-app op hun smartphone.