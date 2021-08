Supermarkt in Berlaar loopt rookschade op door brand in vrachtwagen

In Berlaar is vannacht een vrachtwagen uitgebrand naast een supermarkt. De wagen moest groenten en fruit leveren, maar in de koelcel was een brand ontstaan. Ook de supermarkt liep daardoor schade op. De rook van de brand had zich verspreid in heel de winkel. Die blijft daarom vandaag gesloten. Alle producten op de versafdeling van groenten en fruit en de beenhouwerij moeten alvast vernietigd worden.