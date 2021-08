Na sabbatjaar: Tom De Cock (ex-MNM) stapt over naar Qmusic: "Terugkeer naar de basis van radio maken"

De radiocarrière van Tom De Cock begint in 2008 bij Radio Donna. In 2009 stond hij mee aan de wieg van MNM. Daar presenteerde hij eerst het laatavondprogramma "De Cock Late Night". Vanaf het najaar van 2012 was hij de vaste stem in de avondspits, met "Planeet De Cock". Hij was ook een van de gezichten van de actie "De strafste school" en De Cock presenteerde zes keer "Marathonradio", het programma in de maand juni om blokkende studenten een hart mee onder de riem te steken.