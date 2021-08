Vlaanderen legt zelf strategische voorraad beschermingsmateriaal tegen pandemieën aan

Grote verontwaardiging in maart 2020, het prille begin van de coronacrisis, toen bleek dat ons land niet over een strategische stock mondmaskers beschikte voor de Belgische zorginstellingen. Nochtans had toenmalig minister van Volksgezondheid Rudy Demotte in 2006 wel een voorraad van 38 miljoen mondmaskers aangelegd, waarmee ons land in de toekomst een pandemie te lijf moest kunnen gaan.