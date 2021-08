Volvo Cars Gent ligt stil door chiptekort

Bij Volvo Cars in Gent ligt de productie van gemiddeld zowat 1.000 auto’s per dag opnieuw enkele dagen stil. Het is al de tweede keer dat de band in de fabriek wordt stilgelegd. "Zoals zoveel problemen tegenwoordig begint alles met corona", zegt woordvoerster Barbara Blomme, " maar het grootste probleem zijn de microchips, daar is de vraag groter dan het aanbod."

Volvo Cars Gent produceert elektrische en hoogtechnologische voertuigen, zoals de XC40. Die modellen hebben nog meer chips nodig dan klassieke voertuigen. Dat komt onder meer door systemen als BLIS (Blind Spot Information System), een toepassing die bepaalde verkeersinschattingen maakt.