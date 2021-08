9 ton cannabispoeder aangetroffen in Waver

De vondst is het resultaat van een gerechtelijk onderzoek dat al enige tijd loopt en dat donderdag aanleiding gaf tot in totaal elf huiszoekingen, in Waver, Luik, Spa, en de Brusselse regio. In een loods in Waver stootten de speurders op 9 ton cannabispoeder, verstopt in 2.000 zakken tarwegriesmeel. Die waren eerder met een container aangekomen in de Antwerpse haven en vervolgens overgebracht naar Waver. Bij een andere huiszoeking kon de politie de hand leggen op nog eens 150 kilogram cannabis, die lag opgeslagen in een garage.

De drie aangehouden personen zijn in verdenking gesteld voor lidmaatschap van een criminele organisatie en drughandel in het kader van een vereniging.