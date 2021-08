Antoine Denert, ereburgemeester van Kruibeke, moet zich verantwoorden voor vermoedelijk schenden van beroepsgeheim

Er is politieke opschudding in Kruibeke. Tijdens een digitale zitting van de sociale dienst die beslist over vragen om hulp aan het OCMW, heeft Denert gebeld met een inwoner die al jaren steun vraagt. De man kon dus horen wat tijdens de commissie over zijn dossier gezegd werd. Hij liet zelf weten aan de voorzitter van het OCMW dat hij het gesprek integraal had kunnen volgen. Denert beweert dat hij per ongeluk de telefoonlijn niet had afgebroken. Schepen van Welzijn Filip Vercauteren (CD&V) vindt dat “het beroepsgeheim is geschonden. Ook mijn vertrouwen in Antoine is geschonden.”