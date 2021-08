Taliban beloven op eerste persconferentie dat ze vrouwenrechten zullen respecteren

"Wij willen geen binnenlandse of buitenlandse vijanden", verzekerde Mujahid, die beloofde dat de taliban niet uit zijn op wraak jegens wie meewerkte met de internationale coalitie of in dienst was van de vorige regering of buitenlandse overheden. "De oorlog is voorbij in Afghanistan. Iedereen is vergeven", klonk het.