BE-Alert opgericht na Pukkelpopstorm: “Zo kunnen we mensen snel bereiken”

Tijdens de ramp in Kiewit konden familie en vrienden de festivalbezoekers niet bereiken omdat bellen met een gsm onmogelijk was. Chiroleidster Michelle Bervoets uit Kiewit had toen de reflex om familie van vrienden en kennissen via facebook gerust te stellen. “Toen ik naar huis wandelde, kwam ik mijn zus tegen. Ze was helemaal in paniek omdat ze mij niet kon contacteren. Toen besefte ik: als alle gsm-ontvangst uitligt, kan niemand zijn familie verwittigen. Toen ben ik naar huis gegaan en heb ik op mijn laptop iedereen op Facebook zitten taggen waarvan ik dacht dat ik die persoon gezien had of van wie ik wist dat die in orde was.”