Skelet van bevrijde slaaf Marcus Venerius Secundio opgegraven in Pompeï: "Uitzonderlijk goed bewaard"

In Italië is in de ruïnes van de antieke stad Pompeï een menselijk skelet teruggevonden dat bijzonder goed bewaard gebleven is. Volgens de archeologen zijn het de resten van een bevrijde slaaf die Griekse theatervoorstellingen organiseerde in de Romeinse stad. Het is de eerste keer dat het gebruik van het Grieks naast het Latijn door de Romeinen kan worden aangetoond.