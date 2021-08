Bestuurder die te veel gedronken heeft rijdt twee jonge voetgangers aan in Beringen en pleegt vluchtmisdrijf

De aangereden jongens zijn 17 en 18 jaar oud, ze waren op weg op de Gaston Oomslaan in Beverlo. Rond tien voor 9 gisterenavond werden ze door de auto omver gereden. Eén van hen is zwaargewond maar is niet in levensgevaar. De andere mocht het ziekenhuis al verlaten.

De politie heeft de bestuurder, een man van 44 uit Leopoldsburg, een paar uur na het ongeval gevonden en gearresteerd. Uit de ademtest bleek dat hij te veel gedronken had. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht, zo laat het parket Limburg weten.