Burgemeester Degrieck Van De Panne vecht machtswissel aan: "Ze gaan mij het gemeentehuis moeten buiten sleuren en ik weeg 125 kilo"

Afgelopen weekend trad een nieuw decreet in werking waardoor het gemakkelijker wordt om een nieuwe meerderheid te vormen in een stad of gemeente. Dat is bijvoorbeeld nuttig in gemeenten waar de coalitiepartners ruzie hebben en nog moeilijk beslissingen kunnen nemen. Dat was onder meer het geval in Blankenberge, waar meteen ook gebruik is gemaakt van het decreet. Veel verrassender is dat kort na Blankenberge ook in De Panne een machtswissel is aangekondigd.

In De Panne waren er tot voor kort geen problemen tussen de coalitiepartners, of toch niet openlijk. Maar N-VA, dat er 1 zetel heeft, liet weten zich niet gehoord te voelen door de 2 andere partners in de meerderheid en liever een nieuwe samenwerking aan te gaan met Lijst burgemeester. Dat kan omdat de huidige meerderheid zeer nipt is: 1 zetel maar. Lijst burgemeester was bij de gemeenteraadsverkiezingen veruit de grootste partij, maar werd in de oppostie gedwongen omdat alle andere partijen in de gemeente besloten 1 front te vormen.